ترامب يقلص الحد الأقصى للاجئين الجدد إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:05 02/11/2019 حدث بتاريخ: 18:04 02/11/2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيض الحد الأقصى للاجئين الجدد المسموح باستقبالهم في الولايات المتحدة في السنة المالية الجديدة، إلى أدنى مستوى له منذ قرابة 40 عاما.

يشار إلى أن هذا الحد كان شهد تخفيضا تاريخيا من الأساس، قبل الخفض الجديد الذي أعلن عنه ترامب ليلة الجمعة/السبت الماضية (بالتوقيت المحلي).

وأوضح الرئيس الأمريكي أن أقصى عدد للاجئين الذين سيتم السماح بإيوائهم في أمريكا في السنة المالية 2020 (تبدأ من تشرين أول/أكتوبر 2019 وتنتهي في ايلول/سبتمبر 2020) سيبلغ 18 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أقل مستوى للحد الأقصى يتم وضعه منذ تطبيق برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة في عام .1980

وكان هذا الحد وصل في الفترة الأخيرة إلى 30 ألف شخص.

وأعلنت الحكومة الأمريكية في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي أنها تعتزم إجراء خفض جديد على الحد الأقصى للاجئين الجدد.

كان هذا الحد يبلغ 85 ألف شخص للعام 2016، أواخر فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، وقد قلص ترامب العدد للعام التالي إلى 50 ألف شخص.

ويحظى ترامب بتأييد قوي من قبل أنصاره بسبب سياسته الصارمة في ملف الهجرة، غير أن هناك الكثير من النقد الموجه إليه من قبل المنظمات الإغاثية والجماعات المدافعة عن اللاجئين.