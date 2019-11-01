الولايات المتحدة تشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:37 01/11/2019 حدث بتاريخ: 22:04 01/11/2019

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان إنه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين حققا تقدما في عدة قضايا أثناء محادثة هاتفية اليوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه بشأن اتفاق تجاري مرحلي.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي "إنهما حققا تقدما في عدة مالات وهما بصدد حل قضايا عالقة... المفاوضات ستستمر على مستوى نواب الوزراء".

ولم يصل البيان إلى حد تأكيد أن الجانبين توصلا إلى توافق على مبادئ مثلما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في وقت سابق اليوم.