ظريف يدعو أمريكا إلى العودة للاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:51 01/11/2019 حدث بتاريخ: 20:08 01/11/2019

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الجمعة إنه ينبغي للولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015 النووي بين طهران والقوى الكبرى، مضيفا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تظهر فشل سياسة واشنطن.

وقال ظريف "بدلا من أن تورط نفسها أكثر، ينبغي للولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الفاشلة والعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي وأعادت فرضت العقوبات على إيران. وفرضت أمس الخميس عقوبات على قطاع البناء الإيراني وكذلك على التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية.

وقال ظريف "تعريض عمال البناء لإرهاب اقتصادي لا يظهر سوى أقصى فشل لسياسة الضغوط القصوى" الأمريكية.

وأضاف "بوسع أمريكا فرض عقوبات على كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يخضعوا أبدا للترهيب".