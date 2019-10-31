ترامب: الصين وأمريكا ستعلنان عن موقع جديد لإبرام الاتفاق التجاري قريبا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:12 31/10/2019 حدث بتاريخ: 18:12 31/10/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين ستعلنان قريبا عن موقع جديد يوقع فيه مع نظيره الصيني شي جين بينغ ”المرحلة الأولى“ من الاتفاق التجاري بين البلدين بعدما ألغت تشيلي قمة مزمعة كان من المقرر عقدها في منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وكتب ترامب على تويتر ”الصين والولايات المتحدة تعملان عن اختيار موقع جديد لتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، سيُعلن الموقع الجديد قريبا. الرئيس شي والرئيس ترامب سيوقعان الاتفاق!“.