تركيا تقول إنها تجري محادثات مع روسيا بشأن تسليم 18 جنديا سوريا

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:22 31/10/2019 حدث بتاريخ: 16:27 31/10/2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس إن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن تسليم 18 فردا يُعتقد أنهم من قوات الحكومة السورية وذلك بعد احتجازهم قرب مدينة رأس العين بشمال سوريا.

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت يوم الثلاثاء إنه جرى احتجاز 18 فردا قرب رأس العين التي استهدفتها تركيا في هجومها على شمال شرق سوريا مضيفة أن القضية يجري تنسيقها مع مسؤولين روس.

وقالت المعارضة السورية المدعومة من تركيا يوم الثلاثاء إنها احتجزت عددا من جنود الجيش السوري قرب تل الهوى في ريف رأس العين.