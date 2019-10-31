71 قتيلا على الأقل في حريق قطار ركاب في باكستان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:12 31/10/2019 حدث بتاريخ: 13:22 31/10/2019

قتل 71 شخصا على الأقل بينهم العديد من الحجاج في حريق اندلع صباح الخميس على متن قطار ركاب في باكستان بعد انفجار عرضي لقارورة غاز.

والقطار المحترق متوقف حاليا في منطقة ريفية في منطقة رحيم يار خان في اقليم البنجاب بوسط باكستان.

واندلعت النيران ظهرا فيما كان رجال الانقاذ والاسعاف يعملون في العربات المتفحمة بحثا عن ضحايا كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وقتل عدد من الضحايا أو اصيبوا بالرأس عند قفزهم من القطار المشتعل فيما كان لا يزال يسير كما أعلن لوكالة فرانس برس محمد نديم ضياء مدير مستشفى لياقة بور، أقرب مدينة لمكان وقوع الحادث.

وقال الناطق باسم اجهزة الانقاذ المحلية عدنان شبير إن الحصيلة الجديدة تشير إلى سقوط 73 قتيلا واكثر من أربعين جريحا تم نقلهم الى مستشفيات رحيم يار خان وباهاوالبور القريبتين.

واشتعلت النيران في ثلاث عربات من القطار، اثنتان من الدرجة الاقتصادية واخرى من درجة الاعمال، اثر انفجار قارورتي غاز كان يستخدمهما ركاب لطهو وجبة طعام، كما قال علي نواز المسؤول الكبير في شبكة السكك الحديد الباكستانية لوكالة فرانس برس.

وأوضح ان نقل مواد قابلة للاشتعال محظور على متن القطارات.

وغالبية الضحايا من الحجاج من جنوب البلاد كانوا متوجهين الى تجمع ديني سنوي كبير في رايويند قرب لاهور (شرق) بحسب قوله. وكل عربة يمكنها نقل حوالى 88 شخصا كما أوضح.

والاحتفال الديني الذي كانوا متوجهين اليه يعتبر بين اهم المناسبات في باكستان ويبدأ الخميس. وينتظر هذه السنة مشاركة حوالى 500 الف شخص في هذه المناسبة التي تستمر لثلاثة ايام من الصلوات والمؤتمرات كما قال احد المنظمين لوكالة فرانس برس.

وافاد مسؤول أخر من مركز ديني في رايويند أنه تم رفع صلوات خاصة في ذكرى ضحايا حريق القطار.

عبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن "حزنه الشديد لهذه المأساة الرهيبة" وأعلن عن "فتح تحقيق فوري".

وكانت محطات التلفزة بثت في وقت سابق مشاهد للقطار تظهر عدة عربات تلتهمها النيران فيما كان يسمع بكاء الركاب.

وكتبت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية شيرين مزاري على تويتر ان هذه الكارثة "كان يمكن تجنبها" معربة عن اسفها لانه لا يجري تفتيش أمتعة الركاب الا بشكل نادر. وقالت "صلواتنا وتعازينا لعائلات الضحايا".

وحوادث القطارات تتكرر في باكستان حيث خطوط السكك الحديد متداعية بسبب الفساد ونقص الصيانة وسوء الادارة ونقص الاستثمارات.

في تموز/يوليو قتل 23 شخصا على الاقل في نفس المنطقة حين اصطدم قطار ركاب كان قادما من مدينة لاهور في شرق البلاد بقطار بضائع كان متوقفا على احد التقاطعات.

وتقع حوادث القطارات عادة على التقاطعات حيث ليس هناك أية حواجز أو اشارات في بعض الاحيان.

ووصل رئيس الوزراء عمران خان الى السلطة السنة الماضية على أساس وعود بالاستثمار في البنى التحتية والبرامج الاجتماعية لكن التباطوء الاقتصادي واجراءات التقشف تعيق جهوده.

وشهد اقليم البنجاب عدة حوادث في السنوات الماضية بما يشمل انفجار ناقلة نفط في 2017 ادى الى مقتل أكثر من 200 شخص بعد حادث اصطدام على طريق سريع رئيسي في الاقليم فيما كانت تنقل 50 ألف لتير من الفيول من كراتشي الى لاهور. وانفجرت بعد دقائق ما ادى الى احتراق الاشخاص الذين تجمعوا الى جانب الطريق من قرية مجاورة.