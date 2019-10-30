اردوغان: اعتراف مجلس النواب الأميركي ب"الابادة" الارمنية "لا قيمة له"

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:26 30/10/2019 حدث بتاريخ: 3:08 31/10/2019

انتقد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء اعتراف مجلس النواب الأميركي ب"الابادة الأرمنية" ووصفه بأنه "لا قيمة له" و"أكبر اهانة" للشعب التركي.

من جهته، اشار وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو إلى أن "مجلس النواب الأميركي يحاول الانتقام بسبب الاتفاقيات التي وقعناها مع واشنطن وموسكو" بشأن انسحاب المقاتلين الأكراد من سوريا، بحسب ما نقل الاعلام المحلي.

وقال اردوغان في كلمة متلفزة "من هنا أخاطب الرأي العام الأميركي والعالم بأكمله: هذه الخطوة التي اتُخذت لا قيمة لها ولا نعترف بها".

وفي وقت سابق من الاربعاء استدعت تركيا السفير الأميركي بسبب قرار المجلس الثلاثاء.

وتنفي تركيا ارتكاب ابادة، وتقول أن الارمن والأتراك قتلوا نتيجة الحرب العالمية الثانية وتقدر عدد القتلى بمئات الالاف.

وتصويت مجلس النواب هو الأول في الكونغرس الأميركي.