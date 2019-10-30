المنظمة الدولية للهجرة تعلق أنشطة خاصة بالإيبولا بعد مقتل 3 من موظفيها

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:06 30/10/2019 حدث بتاريخ: 15:09 30/10/2019

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنها علقت بعض خدمات الفحص لمرض الإيبولا بعد مقتل ثلاثة من موظفي الإغاثة العاملين لديها في جنوب السودان.

وقال جون فيليب شوزي رئيس بعثة المنظمة في جنوب السودان إن العاملين قتلوا في اشتباكات بين جماعات متناحرة في ولاية وسط الاستوائية.

وأضاف أن المنظمة علقت عمليات الفحص المرتبطة بمرض الإيبولا في خمس نقاط حدودية بين جنوب السودان وأوغندا والكونجو الديمقراطية حيث قتل المرض آلاف الأشخاص.