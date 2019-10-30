تركيا تقول إنها توصلت "إلى حد بعيد" إلى اتفاق مع روسيا في محادثات بشأن سوريا

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:19 30/10/2019 حدث بتاريخ: 13:21 30/10/2019

نقلت وسائل إعلام تركية رسمية اليوم الأربعاء عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن المحادثات بين مسؤولين أتراك وروس بشأن التطورات في شمال شرق سوريا اختتمت وتم "إلى حد بعيد" التوصل إلى اتفاق.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال أمس الثلاثاء إن روسيا أبلغت تركيا بأن وحدات حماية الشعب الكردية السورية غادرت "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها بحلول الموعد النهائي الذي حددته أنقرة وموسكو.

وبموجب الاتفاق بين البلدين ستبدأ روسيا وتركيا بعد ذلك في القيام بدوريات مشتركة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أكار قوله "المحادثات مع روسيا اختتمت قبل فترة وجيزة. تم إلى حد بعيد التوصل إلى اتفاق. جهودنا مستمرة بشكل مشترك وبناء ويتسم بالتفاهم".