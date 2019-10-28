ترامب: واشنطن قد تنشر لقطات مصورة من غارة قتل البغدادي

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:45 28/10/2019 حدث بتاريخ: 17:48 28/10/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا يوم السبت.

ومن المعتقد بأن التسجيل يشمل لقطات من الجو وأخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود الذين اقتحموا مجمع البغدادي.

وقال ترامب للصحفيين قبل سفره إلى شيكاجو "نفكر في الأمر. ربما (نسمح بذلك)...ربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".

وقال مسؤول أمريكي إن التسجيل يحتاج لعملية تنقيح للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تكشف عن الأساليب التكتيكية التي تستخدمها القوات الأمريكية.

وكشف ترامب أمس الأحد بالتفصيل عن الغارة على مجمع البغدادي قائلا إن زعيم التنظيم فجر حزاما ناسفا كي يودي بحياته مع اقتراب القوات الأمريكية منه.

وأضاف ترامب إن تحليلا للحمض النووي في الموقع أكد مقتل البغدادي.