متحدث رئاسي تركي يتحدث عن تنسيق "مكثف" مع واشنطن قبل عملية قتل البغدادي

إبراهيم كالين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:09 28/10/2019 حدث بتاريخ: 14:19 28/10/2019

قال متحدث رئاسي تركي اليوم الاثنين إن الجيش التركي أجرى تنسيقا مكثفا مع الجيش الأمريكي في الليلة التي نفذت فيها القوات الخاصة الأمريكية مهمة قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي بشمال غرب سوريا.

وأضاف إبراهيم كالين للصحفيين "وحداتنا العسكرية والاستخباراتية كانت على اتصال بنظيرتها الأمريكية بشأن هذا الأمر وجرى تنسيق بينهما. خاصة... في الليلة التي تم فيها تنفيذ العملية. يمكننا أن نقول إن دبلوماسية مكثفة تمت بين جيشينا".

وتابع قائلا "وجود منظمة إرهابية في سوريا قرب حدودنا أو في أي منطقة أخرى أمر لا يمكننا قبوله".