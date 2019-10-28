توسك: الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد البريكست إلى 31 يناير

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:04 28/10/2019 حدث بتاريخ: 13:23 28/10/2019

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن دول الاتحاد اتفقت اليوم الاثنين على قبول طلب لندن تأكيد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) إلى 31 يناير كانون الثاني.

وكتب توسك تغريدة قال فيها "وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون (وهي الدول الباقية في التكتل بعد خروج بريطانيا) على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد البريكست إلى 31 يناير".

وأضاف توسك أنه من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب مما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميا.