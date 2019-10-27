نتنياهو يهنئ ترامب بمقتل البغدادي: إنه إنجاز مذهل ومنعطف هام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:39 27/10/2019 حدث بتاريخ: 19:39 27/10/2019

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، واصفا ذلك بـ"الإنجاز المذهل والمنعطف الهام" خلال الحرب على الإرهاب.

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد جاء فيها: "أود أن أهنئ الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بهذا الإنجاز المذهل الذي أدى إلى مقتل زعيم داعش البغدادي. إن ذلك يعكس عزمنا المشترك، للولايات المتحدة وجميع الدول الحرة، على محاربة المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية، وهذا الإنجاز منعطف هام، لكن الحملة ما زالت قائمة".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم، أن البغدادي قتل في هجوم نفذته القوات الخاصة لبلاده في محافظة إدلب السورية.