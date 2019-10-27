وزير الدفاع الأمريكي: العملية الأمريكية كانت تستهدف اعتقال البغدادي

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:37 27/10/2019 حدث بتاريخ: 18:37 27/10/2019

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأحد إن الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا كانت تهدف إلى اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إذا تسنى ذلك وقتله إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال إسبر لمحطة (سي.إن.إن) ”حاولنا التواصل معه وطلب تسليم نفسه. ورفض وهرب إلى مكان تحت الأرض وخلال محاولتنا إخراجه فجر سترة ناسفة“.

وأضاف إسبر إن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة خلال العملية ولكنهما عادا بالفعل إلى الخدمة.

وقال إن ترامب أجاز العملية أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف ”الرئيس درس الخيارات في وقت سابق من الأسبوع (الماضي).. وقرر الخيار الذي نعتقد أنه أعطانا أكبر احتمال للنجاح“.