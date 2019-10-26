واشنطن تنهي ميزة التجارة التفضيلية لتايلاند

علم الولايات المتحدة أمام مبنى الكابيتول

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:46 26/10/2019 حدث بتاريخ: 12:58 26/10/2019

أعلنت واشنطن أن تايلاند ستفقد خلال 6 أشهر المزايا التجارية التي تقدمها الولايات المتحدة لها كدولة نامية مستفيدة.

وورد في بيان عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن "تايلاند بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتوفير حقوق العمال المعترف بها دوليا في العديد من المجالات، مثل توفير الحماية للحرية النقابية والتفاوض الجماعي (عقود العمل الجماعية)".

وأوضح البيان أنه سيتم إلغاء استحقاق نظام التفضيلات المعمم لتايلاند بالنسبة لثلث التجارة الخاصة والتي بلغت 4.4 مليار دولار في 2018، وأنه سيتم إلغاء الاستحقاق لكل المنتجات البحرية التايلاندية.

وأفاد البيان بأن "الرئيس دونالد ترامب سيعيد بعضا من مزايا "نظام التفضيلات المعمم" إلى أوكرانيا، في أعقاب تبنيها قانونا يستهدف علاج نقاط الضعف في نظام الملكية الفكرية، وستعيد واشنطن تقريبا ثلث المزايا التي تم سحبها من أوكرانيا والبالغ قيمتها 36 مليون دولار".

وانطلق العمل ببرنامج "نظام التفضيلات المعمم" عام 1976، لتعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية والسماح للدول المعنية بتصدير منتجات معينة إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.