البيت الأبيض يعتزم وقف الاشتراكات الاتحادية بصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست

البيت الأبيض

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:08 25/10/2019 حدث بتاريخ: 18:08 25/10/2019

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إنه يعتزم إصدار أمر للوكالات الاتحادية لوقف اشتراكاتها في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بعد انتقادات متكررة من الرئيس دونالد ترامب لتغطية الجريدتين للأحداث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان إن الخطوة ستؤدي لتوفير في المصروفات، لكن ترامب قال يوم الاثنين إن البيت الأبيض سينهي على الأرجح اشتراكه في الجريدتين لأنهما "مزيفتان" وهو تعبير أطلقه من قبل على التغطية الإعلامية التي يعتبرها معادية.

وأضافت جريشام "عدم تجديد الاشتراكات في كل الوكالات الاتحادية سيمثل خفضا كبيرا في التكاليف لصالح دافعي الضرائب".

ولم يتضح بعد متى سيصدر الأمر وموعد سريانه. وأحجمت نيويورك تايمز عن التعليق بينما لم تستجب واشنطن بوست بعد لطلب للتعليق.

وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الاثنين إن البيت الأبيض سيوقف على الأرجح اشتراك الجريدتين. وأضاف "لم نعد نريدها في البيت الأبيض. سنقوم على الأرجح بإنهاء اشتراك (نيويورك تايمز) وواشنطن بوست. إنهما مزيفتان".