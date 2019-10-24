رئيس وزراء بريطانيا يدعو البرلمان للموافقة على إجراء انتخابات في 12 ديسمبر

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:46 24/10/2019 حدث بتاريخ: 19:47 24/10/2019

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الخميس إنه يطلب من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر كانون الأول في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في بيان بثه التلفزيون ”طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان... إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. هذا هو السبيل للمضي قدما“.