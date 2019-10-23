الخارجية الصينية تنفي اعتزام تعيين رئيس تنفيذي جديد لهونج كونج محل كاري لام

الزعيمة الحالية كاري لام

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:24 23/10/2019 حدث بتاريخ: 18:24 23/10/2019

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن تقريرا نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن اعتزام تعيين رئيس تنفيذي جديد لهونج كونج محل الزعيمة الحالية كاري لام ما هو إلا شائعة سياسية لغرض ما.

جاء هذا على لسان المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية يومية في بكين.

كانت فايننشال تايمز قد ذكرت أن الصين تضع خطة كي يحل رئيس تنفيذي ”مؤقت“ محل لام ونسبت الكلام إلى أناس مطلعين على المناقشات.

من جهة أخرى سحب المجلس التشريعي في هونج كونج يوم الأربعاء رسميا قانونا مقترحا كان سيسمح بتسليم المتهمين في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي، وذلك في خطوة تلبي مطلبا من خمسة مطالب للمحتجين لكن من غير المرجح أن تنهي الاضطرابات المستمرة منذ أشهر والتي كثيرا ما شابها العنف.

وكان هتاف المحتجين الذين شوهوا مباني عامة في المدينة الخاضعة للحكم الصيني وألقوا قنابل بنزين على الشرطة ”خمسة مطالب لا أقل“.