الشرطة الأمريكية: إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:34 22/10/2019 حدث بتاريخ: 21:34 22/10/2019

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن شخصا أصيب بجروح في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية بسانتا روزا في نورثرن كاليفورنيا اليوم الثلاثاء،مما أدى إلى إغلاق مؤسستين تعليميتين مجاورتين آخريين .

ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية " إن بى سى " عن شرطة سانتا روزا قولها إن إطلاق النار وقع أمام مدرسة ريدجواي الثانوية في سانتا روزا التي تبعد نحو 60 ميلا الى الشمال من سان فرانسيسكو.

وتابعت شرطة سانتا روزا في بيان تقول إن إطلاق النار كان " حادثا فرديا معزولا خارج المدرسة الثانوية ".

وتابع البيان "شرطة سانتا روزا تبحث بنشاط عن مطلق النار الوحيد."

واستطرد البيان" "هناك ضحية واحدة معروفة بالفعل تتلقى العلاج الطبي."