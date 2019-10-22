بومبيو: ترامب استخدم أسلوب الحب القاسي لتفادي مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:34 22/10/2019 حدث بتاريخ: 19:35 22/10/2019

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن رئيس بلاده استخدم أسلوب "الحب القاس" لتفادي "مواجهة مباشرة" مع تركيا، حليفة للولايات المتحدة في الناتو، على خلفية التطورات بسوريا.

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في مؤسسة "الإرث" ("Heritage") بواشنطن، إن "تركيا لديها مباعث قلق أمنية مشروعة" شمال شرق سوريا، مبينا أن "الولايات المتحدة صنفت بالحقيقة حزب العمال الكردستاني إرهابيا منذ وقت طويل جدا".

وأضاف بومبيو: "نأخذ مباعث القلق هذه على محمل الجد، ولهذا السبب كنا نعمل، نحن في وزارة الخارجية مع زملائنا في وزارة الدفاع، على إقامة منطقة آمنة في هذه الأراضي... وترامب حذر تركيا من التدخل، لكنهم قاموا بالتوغل".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن المهلة الممتدة 120 ساعة، التي تم منحها للمقاتلين الأكراد للانسحاب من شمال شرق سوريا شريطة وقف عملية "نبع السلام" التركية، على وشك الانقضاء، مشددا على أنه "تم بالتأكيد تحقيق تقدم معين"، لكنه أضاف: "هذه القصة معقدة، ومدى نجاح هذه الجهود يجب تحديده لاحقا. إلا أننا الآن في وضع أفضل".

وأوضح: "تكمن الحقيقة في أن الرئيس ترامب كان مستعدا لتكبيد تركيا خسائر وحتى زيادتها لاحقا حال مواصلة الأتراك غزوهم. ولذا استخدم القوة الاقتصادية لأمريكا لتجنب مواجهة مباشرة مع حليف لنا في الناتو".

واعتبر بومبيو أن الرئيس الأمريكي اضطر إلى إبداء ما وصفه "ببعض الحب القاسي" تجاه تركيا من أجل تحقيق ذلك.