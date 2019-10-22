توسك يتعامل مع طلب بريطانيا تمديد موعد الخروج بجدية والقرار خلال أيام

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:54 22/10/2019 حدث بتاريخ: 16:42 22/10/2019

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه يتعين التعامل بجدية مع طلب بريطانيا تمديد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وإن أعضاء الاتحاد لن يتخذوا قرارا يجبر بريطانيا على الخروج بدون اتفاق.

وقال توسك للاتحاد الأوروبي إنه يدرس طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأجيل موعد الخروج لما بعد الموعد المقرر في 31 أكتوبر تشرين الأول مع زعماء باقي دول الاتحاد وإن قرارا سيُتخذ "خلال الأيام القادمة".

وقال للنواب في البرلمان الأوروبي بستراسبورج "ليس لدي شك في أنه يتعين علينا التعامل مع طلب التمديد البريطاني بمنتهى الجدية".

وأضاف وسط تصفيق الحضور "الخروج بدون اتفاق لن يكون قط خيارنا".

ويواجه جونسون في البرلمان اليوم الثلاثاء تصويتين مهمين يتعلقان بالخروج سيحسمان ما إذا كان سيتمكن من الوفاء بتعهده بقيادة بريطانيا للخروج من الاتحاد في غضون تسعة أيام فقط.

ومع اقتراب الموعد النهائي المقرر يوم 31 أكتوبر تشرين الأول لخروج بريطانيا من التكتل يظل أمر الخروج معلقا بينما يبحث البرلمان المنقسم كيف ومتى بل وحتى ما إذا كان الانفصال ينبغي أن يحدث أصلا.

وبعد أن اضطر جونسون لتحمل إهانة طلب التمديد من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تعهد بأنه لن يفعل أبدا، يجاهد الآن لحشد التأييد في مجلس العموم لتشريع يتيح له تفعيل اتفاق اللحظة الأخيرة للخروج.

ويتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي كذلك على اتفاق الخروج الذي أبرمته بريطانيا في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لكن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قال في ستراسبورج إنه لا يمكن الموافقة عليه إلا بعد أن يقره البرلمان البريطاني.

وقال يونكر إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مضيعة للوقت وإن ما يزعجه إنه لم يكرس المزيد من فترة تفويضه التي تمتد خمس سنوات لجعل الاتحاد الأوروبي يخدم مواطنيه بشكل أفضل.