طريقة هندية جديدة لمنع الطلاب من الغش في الامتحانات

كتب بواسطة: %s د ب ا المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:57 21/10/2019 حدث بتاريخ: 18:57 21/10/2019

اعتذرت مدرسة هندية بعد انتشار صور لطلابها وهم يضعون رؤوسهم في صناديق من الورق المقوى خلال تأدية الامتحان، بغية ثنيهم عن الغش. الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

قدمت إدارة مدرسة هندية اعتذارها بعد نشر مجموعة من الصور لطلابها وتظهرهم وهم يضعون صناديق من الورق المقوى على رؤوسهم أثناء أداء أحد الامتحانات لثنيهم عن الغش.

وكشفت مدرسة "كلية بهاغات" في ولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند أنها قامت بتجربة لهذا الإجراء الجديد الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره مدير المدرسة إم بي. ساتيش. وقام أحد الموظفين بتصوير الطلاب الذين كانوا يجلسون في صفوف أنيقة، وكانت رؤوسهم مغطاة بصناديق كرتون مفتوحة من جانب واحد وأمامهم أوراق الامتحان، وذلك لمنعهم من الغش.

وفي هذا السياق وصفت سي أن أن الطريقة بأنها "تشبه وضع الغمامتين على عيني الحصان"، لينظر أمامه فقط.

وأدت الصور إلى موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة المدرسة بسبب هذا الإجراء، كما وصف س. سوريش كومار، وزير التعليم في الولاية الهندية، ممارسة المدرسة هذه بـ "غير المقبولة"، وأضاف في تغريدة على تويتر: "ليس لأي شخص الحق في معاملة أي شخص وخصوصاً الطلاب مثل الحيوانات. هذا التجاوز سيتم التعامل معه على نحو مناسب".

بيد أن مدير المدرسة قال إن هذه التجربة تمت بموافقة الطلاب وقاموا بجلب صناديق الكارتون. أضاف موضحاً: "لم نجبرهم على ذلك بأي شكل من الأشكال. ويمكن ملاحظة أن بعضهم لم يضعوا الصناديق على رؤوسهم".