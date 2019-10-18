السلطات الألمانية تدرس حظر مظاهرة للأكراد في كولونيا غدا

عناصر من الشرطة الألمانية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 23:13 18/10/2019 حدث بتاريخ: 22:21 18/10/2019

ذكر أوفه ياكوب رئيس الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الجمعة أن الشرطة تدرس حظرا لمظاهرة أعلن الأكراد عن تنظيمها في المدينة غدا احتجاجا على الهجوم العسكري التركي على شمالي سوريا.

وأضاف ياكوب أنه من خلال تبادل المعلومات مع سلطات أمنية أخرى تم التوصل إلى أدلة على مشاركة آلاف من الأشخاص المتبنين للعنف في المظاهرة التي طلب الأكراد تنظيمها.

وسجل منظمو المظاهرة - وهي مجموعة ائتلافات يسارية - حضور 15 ألف شخص للمشاركة في المظاهرة من بينهم العديد من الأكراد.

وقال ياكوب إنه نظرا لأن الدعوة إلى المشاركة في المظاهرة طافت أنحاء أوروبا فإن الشرطة تتوقع حضور عشرين ألف شخص، يضمون أيضا قوميات تركية أخرى، مضيفا بالقول: "نعتقد أن يشارك شباب مسلح في المظاهرة".

كانت تركيا بدأت في التاسع من الشهر الجاري هجوما على الميليشيات الكردية "قوات حماية الشعب الكردي" التي تراها تركيا منظمة إرهابية. أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الهجوم.