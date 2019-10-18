اردوغان يقول إنه سيستأنف العملية في سوريا مساء الثلاثاء اذا لم يتم احترام الاتفاق

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:10 18/10/2019 حدث بتاريخ: 19:11 18/10/2019

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة من أن أنقرة ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا مساء الثلاثاء إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة" تسعى لإقامتها بمحاذاة حدودها.

وبعد محادثات أجراها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة مع إردوغان الخميس، اتفق العضوان في حلف شمال الأطلسي على أن تعلق تركيا هجومها في شمال سوريا لخمسة أيام، فيما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة.

وقال إردوغان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول "إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء الثلاثاء، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة. وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية... في اللحظة التي تنتهي فيها المئة وعشرون ساعة".

واضاف "لقد حددنا مهلة هي 120 ساعة لتطهير هذه المنطقة من الارهابيين".

وكرر ان هذه المنطقة "ستمتد بطول 444 كلم" بحيث لا تشمل فقط المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية في الاراضي السورية، اي 120 كلم بين مدينتي تل ابيض وراس العين، لافتا الى ان انقرة تعتزم ان تقيم فيها "12 موقع مراقبة".

واكد ايضا ان قسما من 3,6 ملايين لاجئ سوري يقيمون حاليا في تركيا سينقلون الى هذه "المنطقة الامنة".

واضاف انه بهدف اسكان هؤلاء "ننوي بناء 140 قرية يقيم في كل منها خمسة الاف شخص، وعشرة اقاليم يقيم في كل منها ثلاثون الف شخص".

وشدد اردوغان على ان بلاده لا تنوي البقاء في شمال سوريا الى ما لا نهاية، وقال "لا ننوي البقاء هناك، هذا الامر غير وارد".

وشنت تركيا عملية عبر الحدود في 9 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن هددت مرارا بتطهير المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشعب الكردية.

وفيما بدا الرئيس دونالد ترامب كأنه يعطي ضوءا أخضر للعملية، وجه تهديدات متكررة لتركيا، احيانا في تغريدات، في أعقاب تنديد دولي.

ثم أوفد نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين أميركيين آخرين إلى أنقرة لانتزاع اتفاق، أُعلن الخميس بعد ساعات من المحادثات.

وقبل ساعات من المحادثات التركية الأميركية، كشفت وسائل الإعلام الأميركية عن رسالة بعث بها ترامب إلى إردوغان يقول له فيها "لا تكن أحمقا" وحذره بأنه لا يريد أن يسجله التاريخ على أنه "شيطان".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن إردوغان رمى الرسالة "في سلة المهملات".

وقال إردوغان الجمعة إن الرسالة لم تراع "اللياقة السياسية والدبلوماسية"، آملا ان يشكل الاتفاق الاميركي التركي "بداية جديدة" في العلاقات مع واشنطن.

وندد ايضا بتجاوزات ارتكبتها فصائل سورية موالية لانقرة خلال الهجوم، وقال "اي طرف يرتكب هذه الافعال لا يختلف عن داعش" في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية، مضيفا "لا يمكننا ان نقبل بسلوك مماثل" ومؤكدا ان الجيش التركي باشر تحقيقا لتحديد الفاعلين.

ورفض اتهام الادارة الذاتية الكردية لتركيا باستخدام اسلحة غير تقليدية خلال الهجوم، واصفا الامر بانه "افتراء".

وتحظى وحدات حماية الشعب الكردية بدعم الغربيين بسبب دورها الرئيسي في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية، لكن اردوغان اتهمها في مؤتمره الصحافي بانها "حررت 750" جهاديا ممن هم معتقلون لديها "بينهم 150 يحملون الجنسية التركية".

وقال "تم اعتقال 195 من هؤلاء الجهاديين" من دون تفاصيل اضافية.