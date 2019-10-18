ماكرون ينتقد رد فعل حلف الأطلسي على الهجوم التركي في سوريا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:44 18/10/2019 حدث بتاريخ: 18:57 18/10/2019

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة الهجوم التركي في شمال سوريا بأنه "جنون" وانتقد عجز حلف شمال الأطلسي عن الرد عليه باعتبار ذلك "خطأ جسيما".

وقال ماكرون للصحفيين عقب قمة للمجلس الأوروبي في بروكسل "أعتبر ما حدث في الأيام القليلة الأخيرة خطأ جسيما من الغرب وحلف الأطلسي في المنطقة، هذا يضعف قدرتنا على إيجاد شركاء على الأرض يقفون إلى جوارنا ويعتقدون أنهم يحظون بالحماية على الأمد الطويل، ولذلك هذا يثير تساؤلات بشأن طريقة عمل حلف الأطلسي".

وأضاف ماكرون أنه ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيجتمعون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة في لندن على الأرجح.

وقال "من المهم أن نجتمع وننسق بين البلدان الأوروبية الثلاثة وتركيا. نريد أن نعرف إلى أين تتجه تركيا وكيف نعيدها إلى وضع معقول يجعل من الممكن الحديث باستفاضة عن أمنها الداخلي وعلاقته بأجندتنا والتضامن الصحيح في حلف الأطلسي".