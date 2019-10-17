بنس سيدعو تركيا لوقف هجوم سوريا وخطر مزيد من العقوبات يلوح في الأفق

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:11 17/10/2019 حدث بتاريخ: 17:12 17/10/2019

وصل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إلى تركيا اليوم الخميس في مهمة لإقناع أنقرة بوقف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لكن مسؤولين أتراكا قالوا إن الهجوم سيستمر بغض النظر عن أي شيء.

وفجر الهجوم الذي بدأته تركيا قبل أسبوع أزمة إنسانية جديدة في سوريا في ظل نزوح 160 ألف مدني، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سجون الأكراد بالإضافة إلى‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬أزمة سياسية يواجهها ترامب في الداخل.

وواجه ترامب اتهامات بالتخلي عن المقاتلين الأكراد الذين كانوا شركاء واشنطن الرئيسيين في معركة إنهاء دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حين سحب القوات الأمريكية من على الحدود بينما بدأت تركيا هجومها في التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

ودافع ترامب عن الخطوة أمس الأربعاء ووصفها بأنها "عبقرية من الناحية الاستراتيجية". وعبر عن اعتقاده بأن اجتماع بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون ناجحا لكنه حذر من عقوبات ورسوم جمركية "ستكون مدمرة للاقتصاد التركي" في حال فشله.

ونشر البيت الأبيض رسالة من ترامب إلى أردوغان بتاريخ 9 أكتوبر تشرين الأول جاء فيها "لا تكن متصلبا" و "لا تكن أحمقا". وذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) أن تركيا رفضت مناشدة ترامب بالتوصل لاتفاق لتفادي الصراع وأن الرسالة "ألقي بها في سلة المهملات".

وقال مسؤول تركي لرويترز "الرسالة التي بعث بها ترامب لم تحدث التأثير الذي كان يتوقعه في تركيا لأنه لم تحو ما يمكن أخذه على محمل الجد".

وأضاف "الأمر الواضح هو أن تركيا لا تريد منظمة إرهابية على حدودها والعملية لن تتوقف بسبب رد الفعل عليها".

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن ينقل بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو المطالب الأمريكية ذاتها خلال اجتماعهما مع أردوغان.

وتابع قوله "لكن التفاوض مع منظمة إرهابية أو العدول عن العملية الجارية ليسا على جدول الأعمال".

وقال إبراهيم كالين، وهو من كبار مساعدي أردوغان، إن وزارة الخارجية التركية تعد ردا على العقوبات الأمريكية.

* إلى أن تتحقق الأهداف

استنكر أردوغان العقوبات ورفض دعوات دولية لوقف الهجوم الذي تقول تركيا إنه سيؤدي إلى إنشاء "منطقة آمنة" تمتد لعمق 32 كيلومترا في شمال شرق سوريا لضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين وإخلاء المنطقة من المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وقال أردوغان إن تركيا ستنهي عمليتها حين تنسحب القوات الكردية من "المنطقة الآمنة" مضيفا أنه "ما من قوة" يمكنها ردع أنقرة عن مواصلة عمليتها إلى أن تحقق أهدافها.

ودافع ترامب عن خطوة سحب القوات الأمريكية من سوريا في إطار جهود أوسع لإعادة جنود بلاده "من حروب بلا نهاية" إلى ديارهم على الرغم من مواجهته انتقادات لاذعة من أعضاء في حزبه الجمهوري.

وأتاحت العملية التركية أيضا للرئيس السوري بشار الأسد إعادة نشر قواته في منطقة ظلت خارج نطاق سلطته لسنوات خلال الحرب السورية التي تفجرت قبل ثمانية أعوام.

كما أنها دفعت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل قوات حماية الشعب الكردية العنصر الأساسي فيها، لعقد اتفاق مع دمشق.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا نظرا لصلاتها بالمسلحين الأكراد الذين يشنون تمردا داخل تركيا، وكانت غاضبة من دعم واشنطن لها.

وقال مصور لرويترز على الحدود التركية مع سوريا إن الاشتباكات مستمرة عند بلدة رأس العين الحدودية وإنه سمع أصداء تحليق طائرات حربية تركية في الأجواء بعد أن هدأ القتال أثناء الليل.

كانت أنقرة قد قالت فيما سبق إنها سيطرت على رأس العين وتل أبيض، وهما البلدتان الرئيسيتان على الحدود.

في الوقت نفسه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سورية ترافقها قوات روسية دخلت كوباني، وهي مدينة حدودية استراتيجية ونقطة ساخنة يحتمل أن يتفجر فيها صراع أوسع.

وقالت السلطات التركية إن 20 شخصا قتلوا في تركيا بسبب قصف من سوريا، بينهم ثمانية قتلوا خلال هجوم بقذائف المورتر على بلدة نصيبين نفذه مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية يوم الجمعة حسبما أفاد مكتب الحاكم المحلي.

وقال تلفزيون الميادين اللبناني إن القوات السورية المدعومة من روسيا أقامت مواقع أيضا في الرقة التي كانت ذات يوم عاصمة لدولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية وسيطر عليها الأكراد عام 2017 في أوج حملتهم على التنظيم بدعم من الولايات المتحدة.

وقال تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية من قاعدة الطبقة الجوية العسكرية قرب الرقة إن قوات الحكومة السورية تقدمت في تلك المنطقة.

وقال ضابط بالجيش للقناة من القاعدة، حيث أعدم مقاتلو الدولة الإسلامية عشرات الجنود السوريين ونشروا مقطع فيديو لجثثهم في عام 2014 إن القوات السورية دخلت مطار الطبقة العسكري بسهولة ولم تواجه أي صعوبات هناك.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الجنود دخلوا الطبقة وقرى مجاورة يوم الاثنين، وهو انتشار أعاد للحكومة التواجد في ذلك الجزء من سوريا لأول مرة منذ سنوات.

وبدعم من القوة الجوية الأمريكية والقوات الخاصة، قاتلت قوات سوريا الديمقراطية لأسابيع في عام 2017 لانتزاع السيطرة على الطبقة وسد قريب للطاقة الكهرومائية، هو الأكبر في البلاد، من الدولة الإسلامية.

كما قالت قناة الاخبارية التابعة للدولة في بث على الهواء مباشرة من كوباني إن الجنود انتشروا في المدينة منذ أمس.

وأضافت القناة أن الفارين من الهجمات التركية على المدينة ذات الأغلبية الكردية في الأيام الأخيرة بدأوا الآن في العودة إلى ديارهم.

وقال ضابط بالجيش للتلفزيون الحكومي إن القوات صامدة على الحدود التركية.

*خسائر بين المدنيين

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد في المنطقة إن الهجوم التركي أسفر عن مقتل 218 مدنيا، بينهم 18 طفلا منذ أن بدأ قبل أسبوع. كما أسفر القتال عن إصابة أكثر من 650 شخصا.

كما أثار القرار صراعا بين تركيا وروسيا، القوتين الأجنبيتين الموجودتين الآن بالمنطقة بلا منازع، لتقسيم المناطق الكردية التي كانت تخضع للحماية الأمريكية.

ووصفت روسيا، أقوى حلفاء الأسد، الهجوم بأنه "غير مقبول" وقالت إنه يجب أن يكون محدودا من حيث الوقت والنطاق. ويتوجه أردوغان إلى منتجع سوتشي الروسي في 22 أكتوبر تشرين الأول لإجراء محادثات طارئة بشان سوريا. ويرتبط الرئيس التركي بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال التعاون في مجالي الدفاع والطاقة.