الكرملين ينتقد لغة خطاب ترامب إلى أردوغان

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:25 17/10/2019 حدث بتاريخ: 13:15 17/10/2019

انتقد الكرملين اليوم الخميس لغة رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها غير معتادة أبدا بالنسبة للمراسلات بين رؤساء الدول.

ونشر البيت الأبيض يوم الأربعاء نص الخطاب الذي أرسله ترامب يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول وقال فيه ترامب لأردوغان: "لا تكن رجلا متصلبا" و"لا تكن أحمق!".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "لا نقابل مثل هذه اللغة غالبا في المراسلات بين رؤساء الدول. إنها رسالة غير معتادة أبدا".