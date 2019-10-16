زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جزيرة مينداناو في الفيليبين

قياس قوة أحد الزلازل

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:00 16/10/2019 حدث بتاريخ: 16:16 16/10/2019

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6,4 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفيليبين الاربعاء كما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي، ما دفع بمئات الأشخاص الى الاسراع للخروج من مركز تجاري حيث أصيب رجل مسن بجروح بحسب تلفزيون محلي.

وقال المعهد إن الزلزال الذي وقع على عمق 14 كلم حدد مركزه على بعد 7,7 كلم من مدينة كولومبيو في جزيرة مينداناو عند الساعة 11:37 ت غ.

ونصح كبير خبراء الزلازل لدى الحكومة الفيليبينية ريناتو سوليدوم السكان بالتحقق من عدم اصابة منازلهم بأية أضرار.

وقال إنه ليس هناك خطر وقوع تسونامي لان الزلزال وقع في البر ولم ترد تقارير فورية عن حصول أضرار.

وتشكل الفيليبين جزءا من "حزام النار" في المحيط الهادىء حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف بدءا باليابان ومرورا بجنوب شرق آسيا.