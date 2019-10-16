أردوغان: الهجوم على سوريا سينتهي إذا انسحب المقاتلون الأكراد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:54 16/10/2019 حدث بتاريخ: 14:55 16/10/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا سينتهي إذا ألقى المسلحون الأكراد أسلحتهم وانسحبوا من المنطقة الآمنة المقرر إقامتها لكنه حذر من أنه ليس بوسع أي قوة وقف الهجوم حتى ذلك الحين.

وقال أردوغان إن أسرع حل هو أن يلقي المسلحون أسلحتهم وينسحبوا من المنطقة بحلول مساء اليوم الأربعاء. وأضاف أن العملية التركية ستنتهي عندما تكمل تركيا إقامة "المنطقة الآمنة" وأشار إلى أن بلاده غير مستعدة للتفاوض على ذلك.