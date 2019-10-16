روسيا: التعاون بين تركيا وسوريا يجب أن يستند إلى اتفاق أضنة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:08 16/10/2019 حدث بتاريخ: 12:11 16/10/2019

الت روسيا اليوم الأربعاء إنه ينبغي أن تحدد القوات السورية والتركية كيفية التعاون في شمال سوريا بناء على اتفاق أضنة هو معاهدة أمنية تعود إلى عام 1998.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف في مدينة سوتشي بجنوب روسيا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في ذلك. وقال إن الحوار بين دمشق والأكراد يحقق نتائج ملموسة أيضا.

ويحدد اتفاق أضنة الظروف التي يمكن لتركيا بموجبها تنفيذ عملية أمنية عبر الحدود في شمال سوريا. وألزم الاتفاق أيضا دمشق بالتوقف عن إيواء أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.