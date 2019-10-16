خفر السواحل الإيطالي ينقل 180 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوسا بدلا من مالطا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 11:50 16/10/2019 حدث بتاريخ: 12:05 16/10/2019

ذكر خفر السواحل الإيطالي اليوم الأربعاء أنه تراجع عن خطط نقل 180 مهاجرا، تم إنقاذهم في البحر إلى مالطا، حيث تم إنزالهم بدلا من ذلك في جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية الليلة الماضية.

وأضاف خفر السواحل أن الرحلة إلى مالطا، وسط ظروف سيئة في البحر، ستكون محفوفة بالمخاطر بشكل كبير للمجموعة الكبيرة من الأشخاص الذين تم إنقاذهم، من بينهم نساء وأطفال.

وكان خفر السواحل قد ذكر أمس الثلاثاء أنه يعتزم نقل المهاجرين إلى ميناء في مالطا، نظرا لأنه تم اعتراضهم في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بمالطا ، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب لامبيدوسا.

وهناك زيادة كبيرة مؤخرا في عدد المهاجرين الذين يصلون عبر البحر إلى إيطاليا ومالطا.

وكان حرس السواحل في مالطا قد أعلن أمس الثلاثاء إنقاذ 76 مهاجرا في البحر ، بعد ساعات من اتهام منظمة "ألارم فون" غير الحكومية له بتجاهل نداءات الاستغاثة على مدى "أكثر من ست ساعات".

وفي الوقت نفسه، وصل القارب التابع لمؤسسة "أوشن فايكينج" الخيرية اليوم إلى ميناء "تارانتو" الإيطالي لإنزال 176 مهاجرا، تم إنقاذهم في مطلع الأسبوع قبالة السواحل الليبية.