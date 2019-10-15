الاتحاد الأوروبي يفشل في فتح محادثات العضوية مع تيرانيا وسكوبي

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:20 15/10/2019 حدث بتاريخ: 20:20 15/10/2019

فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في فتح محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، حسبما قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية تيتي توبوراينين في أعقاب اجتماع مع نظرائها الأوروبيين.

وقال مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانيس هان "لم تكن لحظة مجد بالنسبة لأوروبا"، مشيرا إلى أن "أغلبية ساحقة" من الدول الأعضاء بالاتحاد صوتت لصالح توصية ببدء المحادثات.

وأضاف هان "لا شك في أن أي تأجيل جديد سيضر بمصداقيتنا في غرب البلقان وأيضا بطموحنا لأن نصبح لاعبا دوليا أكثر قوة".

وأوضحت توبوراينين أن قادة دول الاتحاد سيناقشون هذه القضية في قمتهم التي ستعقد بغد غد الخميس.