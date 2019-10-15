فرنسا: القرارات التركية والأمريكية ستؤدي لعودة تنظيم داعش

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:45 15/10/2019 حدث بتاريخ: 19:08 15/10/2019

قال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي يوم الثلاثاء إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وردا على أسئلة البرلمان، قال فيليب ”العودة الحتمية للدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا وربما أيضا في شمال غرب العراق تدمير لأمننا“.

واتهم فيليب واشنطن بالسماح بالهجوم التركي ودعمه بسبب قرارها سحب ألف جندي أمريكي بصورة أحادية من سوريا.