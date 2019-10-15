بريطانيا تعتزم تعليق تراخيص صادرات الأسلحة لتركيا

وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:30 15/10/2019 حدث بتاريخ: 16:31 15/10/2019

قال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب اليوم الثلاثاء إن الحكومة البريطانية سوف تعلق تراخيص صادرات الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها تركيا في عملياتها العسكرية في شمال سوريا، في الوقت الذي تتم فيه مراجعة صادرات الأسلحة لأنقرة.

وأضاف أمام البرلمان البريطاني" منذ البداية، حذرت حكومة المملكة المتحدة تركيا من القيام بهذا العمل العسكري، حيث أننا نخشى أن يقوض بصورة خطيرة استقرار وأمن المنطقة".

وأوضح" العمل العسكري يخاطر بجعل الأزمة الانسانية أكثر سوءا، ويزيد من معاناة الملايين من اللاجئين، كما أنه يقوض الجهود الدولية التي يجب أن تركز على هزيمة داعش".

وقال راب إن حكومته سوف تبقى الصادرات الدفاعية البريطانية لتركيا" قيد المراجعة المستمرة والمتأنية".

وأضاف" لن يتم منح تراخيص صادرات جديدة لتركيا خاصة بأسلحة يمكن استخدامها في العمليات العسكرية أثناء عملية المراجعة".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو) ينس ستولتنبرج قد أعرب في لندن اليوم " عن قلقه العميق إزاء عواقب" ما تقوم به تركيا.

وأضاف بعد إجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون" أنا قلق إزاء كيف سوف يؤدي ذلك لتصاعد التوترات في المنطقة".

وأشار إلى أنه" من المهم للغاية" للمجتمع الدولي أن لا يعرض للخطر المكاسب التي حققها ضد داعش في سوريا.