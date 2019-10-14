ترامب يلمح الى أن الأكراد يعملون على إطلاق سراح الجهاديين لدفع واشنطن للتدخل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:57 14/10/2019 حدث بتاريخ: 18:08 14/10/2019

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين الى أن الأكراد يطلقون بشكل متعمد سراح "بعض" السجناء من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، لدفع الولايات المتحدة الى مواصلة تدخلها في شمال شرق سوريا.

وذكر البنتاغون الأحد أن ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، اي القوة البرية بأكملها، وسط تصاعد الهجوم التركي على الأكراد في تلك المنطقة.

ولقي قرار ترامب الاسبوع الماضي بسحب القوات بما يمهد الطريق أمام الهجوم التركي، انتقادات واسعة في الولايات المتحدة واتهامات بأنه خان حلفاءه الأكراد بشكل يمكن أن يسهم في عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "كان أمام أوروبا فرصة استعادة سجناء داعش، ولكن لم يرغبوا في تحمل تكاليف ذلك، وقالوا +دعوا الولايات المتحدة تدفع+".

وأضاف "قد يكون الأكراد يطلقون سراح البعض لإجبارنا على التدخل"، مضيفا أنه "في إمكان تركيا أو الدول الأوروبية التي يتحدر منها هؤلاء الجهاديون أن يعتقلوهم مجددا بسهولة، لكن يجب أن يتحركوا بسرعة".

وذكرت السلطات الكردية الاحد أن 800 من افراد عائلات مجاهدي تنظيم الدولة الاسلامية فروا من مخيم يحتجزون فيه في عين عيسى في شمال سوريا بسبب القصف التركي.