وزير الخارجية الفرنسي يلغى خططا لحضور مباراة بين بلاده وتركيا في تصفيات "يورو 2020"

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:44 14/10/2019 حدث بتاريخ: 16:37 14/10/2019

أكد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الانباء الالمانية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ألغى خططه لحضور مباراة مؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، تخوضها بلاده أمام تركيا مساء اليوم الاثنين في باريس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصدر فيه هاشتاج يدعو إلى إلغاء المباراة موقع "تويتر" في فرنسا، وسط حالة من الغضب بسبب العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد القوات الكردية السورية التي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف، ولكنها ترتبك متمردين أكراد محظورين في تركيا.

ومن المقرر أن ينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في اتخاذ خطوات تأديبية ضد تركيا، بعد أن قام اللاعبون بتقديم التحية على النمط العسكري، أثناء احتفالهم بالفوز على ألبانيا يوم الجمعة الماضي، في تصفيات يورو .2020

من ناحية أخرى، دعا السياسيون الفرنسيون من اليمين واليسار، إلى تعليق المباراة أو إلغاؤها، كنتيجة لذلك.