ترامب: قوات سوريا الديمقراطية ربما تطلق سراح سجناء من داعش

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:07 14/10/2019 حدث بتاريخ: 16:07 14/10/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا ربما تطلق عمدا سراح متشددين محتجزين من تنظيم الدولة الإسلامية لدفع القوات الأمريكية إلى العودة للمنطقة، مضيفا أنه سيكون من السهل استعادتهم مرة أخرى.

وأثار الهجوم التركي في شمال سوريا مخاوف من أن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وأفراد أسرهم الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، ربما يهربون ويعيدون إحياء التنظيم. وذكرت تقارير أن عشرات منهم فروا بالفعل.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر "الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل. من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون احتجازهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة".

وبدأ الهجوم التركي بعد قرار ترامب سحب القوات الأمريكية الباقية في شمال سوريا وقوامها ألف جندي، في خطوة أدانها منتقدون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء.

وتهدف تركيا إلى القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، وهي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية. وتنظر أنقرة، شريك واشنطن في حلف شمال الأطلسي، إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بسبب علاقاتها بتمرد كردي في تركيا.

وهدد ترامب في التغريدات التي نشرها صباح اليوم الاثنين "بعقوبات كبيرة" على تركيا. وأعلنت إدارة ترامب يوم الجمعة أنها ستعد عقوبات على تركيا، وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يجري إخطار البنوك.

لكن ترامب وإدارته لم يقدما تفاصيل عن العقوبات المحتملة أو ما الذي يجعلها تدخل حيز التطبيق.