أردوغان يسأل ميركل: هل أنتم معنا أو مع الإرهابيين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:36 13/10/2019 حدث بتاريخ: 18:36 13/10/2019

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إثر قرار برلين وقف تصدير الأسلحة لبلاده، بعد أن أطلقت أنقرة عملية "نبع السلام" ضد القوات الكردية بشمال سوريا.

وقال أردوغان في حديث لقناة "إن تي في" بث اليوم الأحد: "لقد تحدثت عبر الهاتف مع (المستشارة الألمانية أنغيلا) ميركل. وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية الألماني وقف بيع الأسلحة لتركيا.. وقلت لميركل: "اسمعوا ماذا تقوله وزارتكم الخارجية. هل نحن حلفاء معكم في حلف شمال الأطلسي أو أنكم اعتمدتم منظمة إرهابية عضوا في الحلف من دون علمنا؟ نهج غريب جدا. هل أنتم معنا أو مع الإرهابيين؟"

من جانبها، حثت المستشارة الألمانية الرئيس التركي خلال المكالمة الهاتفية نفسها التي جرت بينهما اليوم الأحد، على وقف عملية "نبع السلام" على الفور، حسب بيان صدر عن الحكومة الألمانية.

وجاء في البيان أن "المستشارة طلبت وقفا فوريا للعملية العسكرية"، مشيرة إلى أن مواصلتها قد تؤدي إلى نزوح واسع النطاق لسكان المناطق الحدودية وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها وانتعاش تنظيم "داعش" الإرهابي مجددا.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده اتخذت قرارا بحظر تصدير الأسلحة التي يمكن لتركيا استخدامها في هجومها العسكري الجديد ضد الفصائل الكردية التي تعتبرها مرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.