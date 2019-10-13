بوتين: ترامب ليس المسؤول عن عدم تحسن العلاقات بين البلدين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:52 13/10/2019 حدث بتاريخ: 17:52 13/10/2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قنوات تلفزيونية عربية إن موسكو لا تلقي بمسؤولية الإخفاق في تحسين العلاقات مع واشنطن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو تعهد قطعه خلال حملته الانتخابية.

وأضاف بوتين "نعلم أنه تحدث من قبل، بما شمل حملته الانتخابية السابقة، عن تأييده لتطبيع (العلاقات الأمريكية الروسية) لكن للأسف لم يحدث ذلك بعد".

وتابع قائلا وفقا لتفريغ المقابلة الذي نشره موقع الكرملين على الإنترنت اليوم الأحد "لكن ليس لدينا شكاوى لأننا نرى ما يحدث في السياسة الداخلية الأمريكية".

وقال بوتين إن "الأجندة السياسية الداخلية" لا تسمح لترامب باتخاذ خطوات تحقق تحسنا جذريا في العلاقات الثنائية، مضيفا أن موسكو ستعمل على أي حال مع أي إدارة أمريكية إلى المدى الذي تريده واشنطن نفسها.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لديها من الأسلحة ما يمكنه أن يواجه أي تهديد من نشر حلف شمال الأطلسي لصواريخ في بولندا ورومانيا.

وقال "من الواضح أن هذا يشكل تهديدا لنا... لكن من المقدر له الفشل... هذا واضح بالفعل".

بُثت المقابلة اليوم الأحد قبيل زيارة يقوم بها بوتين إلى السعودية في الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول.