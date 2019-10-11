ترامب يبدي تفاؤلا في إمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الصين

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:54 11/10/2019 حدث بتاريخ: 20:51 11/10/2019

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إرسال ردود فعل إيجابية حول إمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الصين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج تغريدة لترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، قال فيها إن هناك أشياء جيدة تحدث في المحادثات التجارية مع الصين .

وأضاف ترامب في تغريدته :"هناك مشاعر أكثر دفئًا مما كانت عليه في الماضي القريب ، مثل الأيام الماضية. إنني سأجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الصيني اليوم . الكل يود أن نرى شيئا كبيرا يحدث!".

ولكن مع بدء اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إبرام أي اتفاق من شأنه أن يشمل أي تخاذل مع شركة هواوي تكنولوجيز ، عملاق الاتصالات الصيني الذي أثار مخاوف الأمن القومي في واشنطن.

وأضاف شومر في تغريدة له على "تويتر" ، قبل وصول الوفد الصيني إلى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إن "اتفاقا مصغرا مع الصين، يجب ألا يشمل تقديم تنازلات بشأن هواوي.

واستطرد يقول :""هذا هو أكثر شئ تريده الصين، وسوف تظهر ضعفا هائلا ".

وشارك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، في اليوم الأول من المحادثات إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل نقل التكنولوجيا القسري، وحقوق الملكية الفكرية والزراعة.

وتجري المحادثات وسط توقعات ضئيلة بحدوث انفراجة.

وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي زيادة في الرسوم الجمركية على الصين كانت مقررة أول تشرين أول/أكتوبر إلى منتصف الشهر، بينما تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحم الخنزير وفول الصويا وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية.