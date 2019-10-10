ماكرون يطالب بزيادة المساهمات في الصندوق الدولي لمكافحة الأمراض المعدية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:04 10/10/2019 حدث بتاريخ: 16:04 10/10/2019

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس في خطوة غير معتادة إلى سلسلة من الدول التي قال إنها يمكنها المساهمة بصورة أكبر في تمويل أعمال مكافحة الأمراض المعدية.

وقال ماكرون خلال حديثه في مؤتمر الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ،إنه يجب على الجميع تعزيز مساهمته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بنسبة 15%.

ويقول الصندوق إن تحقيق هدف الحصول على تمويل بقيمة 14 مليار دولار يمكن أن يساعد في إنقاذ 16 مليون شخص ويجنب 234 مليون آخرين الأصابة بالعدوى بحلول 2023.

وكان الصندوق، الذي تدعمه بصورة أساسية حكومات ولكن يحصل أيضا على تمويل خاص، قد سجل تعهدات قياسية بلغت 12.9 مليار دولار خلال آخر جولة لجمع التمويل جرت في كندا عام .2016

وأوضح ماكرون أن فرنسا على استعداد لزيادة تعهداتها بنسبة 15%، مشيرا إلى أنه على اليابان والنرويج واستراليا تعزيز مساهمتهم أيضا.

وأضاف أن دول الخليج، المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت مساهمات أصغر عام 2016" نتوقع منها الكثير".

وأوضح ماكرون في قاعة مؤتمرات ليون" أنا أتحدث عن هذه الدول التي ، إذا كنت أفهم الأمر بصورة صحيحة، لديها موارد" مشيرا إلى أن بامكان كل واحدة منها أن تقدم 100 إلى 150 مليون دولار.