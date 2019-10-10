تركيا تعتقل صحافيا بسبب انتقاده العملية العسكرية في سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:29 10/10/2019 حدث بتاريخ: 12:41 10/10/2019

اعتقلت السلطات التركية رئيس موقع اخباري تابع للمعارضة الخميس في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع.

وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع "بيرغون" اليساري بعد اتهامه ب"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة" بسبب رسالة بعث بها على تويتر.

وواجه الموقع انتقادات شديدة على الانترنت بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا الأربعاء، وهو ما نفته الحكومة.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم "دعاية اعلامية" ضد العملية.

وشنت تركيا عملية "نبع السلام" الأربعاء ضد قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد والتي تعتبرها أنقرة فرعا "إرهابيا" للمسلحين في المنطقة.

وسبق للسلطات أن اعتقلت منتقدين على الانترنت خلال عمليات سابقة ضد القوات التركية في سوريا واتهمتهم ب"الدعاية الإعلامية الإرهابية".

وتنتقد جماعات حقوقية تضاؤل حرية التعبير في ظل حكم الرئيس رجب طيب اردوغان خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي تلتها حملة قمع اعتقل خلالها عشرات آلاف المعارضين السياسيين.