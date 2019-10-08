رئيس المجلس الأوروبي يتهم جونسون بالتلاعب بـ"مستقبل أوروبا"

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:02 08/10/2019 حدث بتاريخ: 16:02 08/10/2019

اتهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتلاعب "بمستقبل أوروبا" عبر محاولة تحميل التكتل مسؤولية فشل مفاوضات بريكست.

وكتب توسك في تغريدة وجهها لجونسون "الرهان ليس على الفوز في لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات".

وأضاف أن "مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة وأمن شعوبنا ومصالحها على المحك. لا تريدون اتفاقا، لا تريدون تأجيلا، لا تريدون الغاء (بريكست)، الى أين أنتم ذاهبون؟".

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن معاوني جونسون يرون أن المباحثات الجارية مع بروكسل "على وشك الفشل" بعد تحذير المستشارة الالمانية من أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح" دون تنازل من لندن.

ومن المقرر أن يضع كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الأربعاء أعضاء المفوضية الأوروبية في صورة المباحثات مع لندن. وسيلتقي مساء الثلاثاء وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفيني.

ورفضت المفوضية الأوروبية الحديث عن فشل المباحثات. وقالت المتحدثة باسمها مينا اندريفا إن "المباحثات التقنية مستمرة اليوم أيضا ولا أرى كيف تكون فاشلة اذا كانت مستمرة اليوم وعلى مدى الأيام القادمة".

ومن المقرر ان تعقد جلسة عمل جديدة عند الساعة 11,00 ت غ بين بولينا ديميك هاك من فريق التفاوض الاوروبي وديفيد فروست مبعوث رئيس الوزراء البريطاني.

ولم يسجل أي اختراق في جلستي عمل الاثنين. وقالت مصادر أوروبية إن نصا جديدا "أوضح" عرض على الاوروبيين، لكنه "لا يستجيب لمطالبهم".

ويبدي الأوروبيون قلقا من محاولة جونسون تحميلهم مسؤولية فشل المباحثات وبالتالي بريكست بدون اتفاق.