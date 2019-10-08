الحريري يقول آن الإمارات تعهدت للبنان بالدعم المالي

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:13 08/10/2019 حدث بتاريخ: 15:21 08/10/2019

ذكرت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية أن رئيس الوزراء سعد الحريري قال اليوم الثلاثاء إن لبنان تلقى تعهدا بمساعدة مالية من الإمارات خلال زيارته لها.

وقال الحريري في تصريحات لصحفيين "وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني ونعمل على هذا الموضوع.

"الجو إيجابي جدا وعلينا واجبات يجب أن نسرع بها وقريبا سنسمع أخبارا جيدة جدا إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات" بحسب ما أورده الجديد.

وردا على سؤال عن إمكانية أن تضع الامارات ودائع مالية في المصرف المركزي اللبناني، قال الحريري "هذا الموضوع يحتاج درسا" وذلك بحسب قناة إم.تي.في اللبنانية.