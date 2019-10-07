توسك: أنشطة "التنقيب غير المشروع" تقوض علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي

دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:24 07/10/2019 حدث بتاريخ: 20:24 07/10/2019

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يوم الاثنين بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص إن أنشطة التنقيب التركية ستلحق الضرر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك على تويتر ”أنشطة التنقيب غير المشروع المستمرة التي تنفذها تركيا ليس من شأنها سوى تقويض علاقات الجوار الطيبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا“. وأضاف ”يقف الاتحاد الأوروبي متحدا وراء قبرص“.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن سفينة الحفر التركية ياووز ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء في خطوة صعدت التوتر مع أنقرة التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.