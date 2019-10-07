انخفاض ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:16 07/10/2019 حدث بتاريخ: 19:36 07/10/2019

سجلت أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انخفاضا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية في برلين اليوم الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة المشار إليها للحصول على اعتراف بهم كلاجئين أو مضطهدين سياسيين، بلغ نحو 110 ألف و300 شخص بتراجع بنسبة 4ر21% مقارنة بنفس الفترة من .2018

ونوهت الوزارة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن 8ر21% من هذه الطلبات مقدمة من أطفال تقل أعمارهم عن عام ووُلِدُوا بعد دخول ذويهم إلى ألمانيا.

ويُعْزَى الانخفاض إلى عوامل من بينها تراجع عدد القادمين من دول تعاني أزمات مثل سورية والعراق، وفي المقابل رصدت الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين زيادة طفيفة في عدد الطلبات المقدمة من أشخاص قادمين من تركيا.

وبلغ عدد إجراءات اللجوء التي لم يتم الفصل فيها بعد 54 ألف و662 إجراء بحلول نهاية ايلول/سبتمبر الماضي، وهو أعلى مما كان عليه في آب/أغسطس الماضي حيث كان وصل إلى 52 ألف و976 حالة.

كما تنظر الهيئة إلى جانب ذلك في سحب وإلغاء حق الحماية الذي حصل عليه أجانب في عام 2015، حيث سينظر موظفو الهيئة فيما إذا كانت إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أوطانهم لا تزال مستبعدة.