إثيوبيا :اقتراح مصر بمشاركة طرف ثالث في مفاوضات سد النهضة انكار لتقدم الحوار

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 22:00 06/10/2019 حدث بتاريخ: 22:15 06/10/2019

قالت اثيوبيا إن اقتراح حكومة مصر بدعوة طرف ثالث في المناقشات الخاصة بسد النهضة هو إنكار لا مبرر له للتقدم المحرز في الحوار التقني الثلاثي وينتهك اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قبل الدول الثلاث في 23 آذار/ مارس ، 2015 ، وفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية.

وذكر البيان أن إثيوبيا تؤكد موقفها من أجل دفع عجلة الحوار التقني الثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير،بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

واضاف ان اثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية حيث انها توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.

وذكر البيان أن الاقتراح بإخضاع المناقشة حول ملء وتشغيل السد لمنتدى سياسي "لا مبرر له على ضوء طبيعة المسائل الفنية المعلقة، وأن ذلك لن يسمح بالوصول إلى حل ناجح للقضايا الفنية لأنه يخالف الاتجاه الذي أعطاه قادة الدول الثلاث لوزراء شؤون المياه لحل المسائل التقنية المتعلقة بملء السد وتشغيله.

وشدد البيان على أن "إثيوبيا تعتقد أن آليات التعاون الحالية ستسمح بحل الخلافات وذكّرت بضرورة الامتناع عن وسائل الإعلام السلبية والحملات الأخرى التي لن يكون لها أي تأثير آخر غير تآكل الثقة بين الدول الثلاث".

وفي الوقت نفسه ، ستعزز إثيوبيا جهودها لتحقيق تنمية مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشعبها الذي يستحق التنمية ومستوى معيشة لائق،بحسب البيان.

واشار البيان إلى تمسك إثيوبيا بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه السد وعدم التسبب في أي ضرر كبير لأي دولة مشاطئة أخرى في استخدام مياه النيل .

ونص البيان على أن "حكومة إثيوبيا ستواصل اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه ، والتي لا تنطبق على إثيوبيا على الإطلاق".

كانت مصر قد طالبت ، عقب فشل محادثات مع السودان واثيوبيا بشان سد النهضة الاثيوبي عقدت في الخرطوم، بمشاركة طرف دولي في المفاوضات.