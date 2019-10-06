ماكرون يحث جونسون على مناقشة أحدث مقترحاته حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:00 06/10/2019 حدث بتاريخ: 17:00 06/10/2019

قال مسؤول في قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على الدخول سريعا في مناقشات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي وذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الأحد شرح فيه جونسون أحدث مقترحاته حول الخروج من الاتحاد.

وقال المسؤول "بوريس جونسون قدم أحدث مقترحاته... الرئيس أبلغه بأن المفاوضات يجب أن تستمر بسرعة مع فريق ميشيل بارنييه في الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى تقييم في نهاية الأسبوع عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي".