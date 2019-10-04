ترامب غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في قضية عزله

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:57 04/10/2019 حدث بتاريخ: 21:57 04/10/2019

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة انه لا يزال غير متأكد ما اذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديموقراطيون سعيا الى عزله.

وصرح ترامب لصحافيين في البيت الابيض "لا اعلم، هذا يتوقف على المحامين".

وهدد الديموقراطيون باجبار البيت الابيض الجمعة على تزويدهم وثائق يحتاجون اليها في التحقيق.

وافادت وسائل اعلام أميركية انه من المقرر أن يبلغ البيت الأبيض الكونغرس أنه لن يتعاون مع مطالب نواب للحصول على أدلة وشهادات.

وتريد إدارة ترامب من الديموقراطيين إجراء تصويت رسميا لبدء اجراءات الإقالة، وهو أمر من شأنه أن يجبر النواب في الولايات المتأرجحة على الكشف علنا عن مواقفهم حيال هذه القضية المثيرة للخلاف الشديد.

ونفى ترامب مجددا أن يكون قد ارتكب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشددا على أن اهتمامه الوحيد كان "النظر في الفساد".

وطالما ادعى ترامب أن بايدن وابنه متورطان في الفساد في أوكرانيا. وقال في هذا الصدد "إنه يقوم بنهب هذه الدول".

ومع ذلك، ليس هناك دليل موثوق به على أن بايدن متورط في مثل هذه المخططات. لكن المعارضة تقول ان ترامب يدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه الرجل الذي يعتبر الاوفر حظا في سباق الترشيح الديموقراطي للرئاسة.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد طلب من دول أجنبية التحقيق مع شخص ليس منافسا سياسيا، أجاب ترامب "سيكون علينا أن ننظر" في ذلك.