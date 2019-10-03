تلميحات إسرائيلية وصمت عربي إزاء حديث إيران عن محاولة لإغتيال سليماني

الجنرال قاسم سليماني

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:01 03/10/2019 حدث بتاريخ: 19:01 03/10/2019

بينما تحدث الحرس الثوري الإيراني عن "إحباط محاولة إغتيال" لقائده الجنرال قاسم سليماني، وأشار إلى "مخطط عربي إسرائيلي"، تلتزم إسرائيل وعواصم عربية الصمت، لكن تقارير إعلامية كشفت إشارات.

قال الحرس الثوري الإيراني الخميس (3 أكتوبر/ تشرين أول 2019) إنه أحبط "مخططا عربيا عبريا" لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حسين طائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري أن محاولة الاغتيال "هي مخطط عربي عبري يجري الإعداد له منذ سنوات". وأضاف أنه تم إحباط المخطط واعتقال كافة أعضاء فريق الاغتيال.

تجدر الإشارة إلى أن فيلق القدس هو وحدة قوات خاصة بالحرس الثوري، ومسؤول عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. وكشف طائب أن الفريق المكلف بتنفيذ العملية كان يخطط لتفجير حسينية والد سليماني في محافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد، لدى زيارة سليماني لها.

ولم ترد لحد كتابة هذا التقرير ردود فعل حول هذه المعلومات في إسرائيل ولا في دول عربية أشار إليها بيان الحرس الثوري الإيراني دون أن يسميها.

بيد أن الجيش الإسرائيلي كان قد قال في شهر سبتمبر / أيلول الماضي بأن وحدات شيعية بقيادة "فيلق القدس" الذي يقوده الجنرال سليماني حاولت إطلاق صواريخ عديدة من سوريا وفشلت في العبور إلى إسرائيل. كما اتهم الجيش الإسرائيلي قاسم سليماني بأنه كان وراء خطط لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على إسرائيل من سوريا.

وأشارت صحيفة هاآراتس الإسرائيلية إلى تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، حذر فيها زعيم حزب الله اللبناني قائلا "على نصر الله أن"يهدأ" وأضاف "إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وكيف ترد على أعدائها". وحذر نتنياهو في نفس السياق سليماني قائلا "كن حذرا في كلماتك وكن أكثر حذرا في تصرفاتك".

ومن جهتها ذكّرت صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية بتصرحيات قائد في الجيش الإسرائيلي قال فيها إنه لمنع التهديد الإيراني"فإننا نقوم بالعديد من العمليات التي لا يعرف عنها أحد شيئا"، مضيفا أن العمليات يتم تنفيذها بواسطة الجيش الإسرائيلي والموساد.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نشرت في بداية السنة الحالية تقريرا يتحدث عن أن واشنطن منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لإغتيال سليماني.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن محاولة إغتيال الجنرال سليماني النافذ في دوائر القرار بإيران، وعادة ما لا يتم التعليق على مثل هذه الأنباء من قبل الجهات الرسمية في إسرائيل أو في دول عربية.